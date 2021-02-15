Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 22,5 liradan işlem görüyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 22,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının bir süredir 21-22 lira civarında sabitlendiğini belirtti.
Fındığın haftaya 50 kuruşluk artışla başladığını ifade eden Soydan, yaşanan bu artışın gelecek adına umut verdiğini kaydetti.
Üreticilerin büyük kısmının fındığını elinde bulundurduğunu dile getiren Soydan, üreticilerin gelecek haftalarda fiyatta yükselme beklediğini aktardı.
Soydan, fiyatlarda yaşanan süreci izlediklerini, üreticilerin biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.
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