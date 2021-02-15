Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 140 kişiye ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 140 kişiye 193 bin 673 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 598 personelin katılımıyla 2 bin 98 işletme, 4 bin 187 araç ve sahillerde Covid-19 denetimi yapıldı.
Denetimlerde, tedbirlere uymayan 140 kişiye 193 bin 673 lira ceza uygulandı.
Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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