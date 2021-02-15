İl Jandarma Komutanlığına bağlı 598 personelin katılımıyla 2 bin 98 işletme, 4 bin 187 araç ve sahillerde Covid-19 denetimi yapıldı.

Denetimlerde, tedbirlere uymayan 140 kişiye 193 bin 673 lira ceza uygulandı.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.