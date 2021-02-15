Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kozan'da portakal ağaçları çiçek açtı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde portakal ağaçları çiçek açtı.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı portakal ağaçları çiçek verdi.
Çiftçi Arif Kütük, yaptığı açıklamada sıcak hava nedeniyle bu yıl portakal ağaçlarının beklediklerinden daha erken zamanda çiçek açtığını söyledi.
Etiketler: Hava Durumu
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