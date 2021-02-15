Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı portakal ağaçları çiçek verdi.

Çiftçi Arif Kütük, yaptığı açıklamada sıcak hava nedeniyle bu yıl portakal ağaçlarının beklediklerinden daha erken zamanda çiçek açtığını söyledi.