Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Selahattin Z. yönetimindekiı domates yüklü tır, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler Boğazı mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yana devrildi. Tırın kasasında bulunan domatesler ise yola saçıldı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan tır ise çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Ayrıca, kaza yerinde temizlik çalışması yapıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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