Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi ve ebru sanatçısı Ayşe Sözdemir Aşlamacı, "Arşivden Sanata" isimli ilk kişisel sergisini çevrim içi ortamda izleyiciyle buluşturdu.

FSMVÜ'nün web sayfasında sanatseverlerin ziyaretine açık olan sergide, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri'nde bulunan evkaf defterlerinde süsleme amaçlı kullanılmış ebru örnekleri ilk kez sanatseverlere sunuldu.

Sergi 1 Mayıs’a kadar erişime açık

Arşivdeki 15 orijinal,15 replika ve 17 eski eserden ilham alınarak üretilen toplam 47 eserden oluşan ve detaylı akademik bir çalışmanın ürünü olan sergi, 1 Mart'a kadar erişime açık olacak.