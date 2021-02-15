Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dijital ebru sergisi sanatseverlerle buluştu
Ebru sanatçısı Ayşe Sözdemir Aşlamacı, dijital ebru sergisini çevrim içi ortamda sanatseverlerle buluşturdu.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi ve ebru sanatçısı Ayşe Sözdemir Aşlamacı, "Arşivden Sanata" isimli ilk kişisel sergisini çevrim içi ortamda izleyiciyle buluşturdu.
FSMVÜ'nün web sayfasında sanatseverlerin ziyaretine açık olan sergide, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri'nde bulunan evkaf defterlerinde süsleme amaçlı kullanılmış ebru örnekleri ilk kez sanatseverlere sunuldu.
Sergi 1 Mayıs’a kadar erişime açık
Arşivdeki 15 orijinal,15 replika ve 17 eski eserden ilham alınarak üretilen toplam 47 eserden oluşan ve detaylı akademik bir çalışmanın ürünü olan sergi, 1 Mart'a kadar erişime açık olacak.
Etiketler: Dijital Çağ Türk El Sanatları
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