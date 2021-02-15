Bakkal'ı makamında gerçekleşen ziyarette yamaç paraşütü pilotları belediye başkanından sertifika aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Bakkal, derneğin faaliyetlerini önemsediğini belirterek, "İlçemizin tanıtımı noktasında önemli hizmetlerinizin olacağına inancım tam. Uçuş eğitim ve faaliyetlerinizde karşılaştığınız sorunlarınız için elimizden gelen desteği Halkapınar Belediyesi olarak sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

İvriz Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Furkan Şahin Tuncer de, karşılaştıkları sorunlarla ilgili belediye başkanına bilgi verdiklerini aktardı.