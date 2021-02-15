Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de, 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Güvenlik Korucuları Derneği üyeleri ile vatandaşlar, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'yı tepki gösterildi.
Dernek başkanı Ubeydullah Şen, dernek üyeleri ve ilçe sakinleri, ellerinde Türk bayraklarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
"Vatan bölünmez, bölünmeyecek."
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Fikri Algül:
"Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, terör örgütlerine, onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit vermeyecektir. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. PKK terörünü bir kez daha kınıyoruz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, bölünmeyecek."
Etiketler: Şehit Terör Örgütü Terörle Mücadele
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