Dernek başkanı Ubeydullah Şen, dernek üyeleri ve ilçe sakinleri, ellerinde Türk bayraklarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

"Vatan bölünmez, bölünmeyecek."

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Fikri Algül:

"Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, terör örgütlerine, onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit vermeyecektir. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. PKK terörünü bir kez daha kınıyoruz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, bölünmeyecek."