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Güncel
AA 13.04.2023 10:42

Ordu'da "seraların doğal işçisi" olarak bilinen bombus arısı üretildi

Ordu'da, seralarda yetiştirilen ürünlerin hormon kullanılmadan döllenmesini sağlayan ve verimi artıran bombus arısı üretildi.

Ordu'da "seraların doğal işçisi" olarak bilinen bombus arısı üretildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen, "DOKAP İlleri Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Bombus Arısının Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Ordu Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde laboratuvar şartlarında bombus arısı yetiştirildi.

Bombus arısı, seralarda yetiştirilen domates başta olmak üzere patlıcan, biber ve diğer sebzelerin hormon kullanmadan büyümesini sağlıyor.

"Seraların doğal işçileri" olarak bilinen, hormon kullanılmadan sebze ve meyvelerin döllenmesini sağlayan bombus arısı üretimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bombus terrestris ırkı ana arılarının özel iklimlendirme odasında çoğalmaları sağlandı.

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