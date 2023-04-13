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Güncel
AA 13.04.2023 10:39

Erzurum'da yasa dışı bahis oynayan 7 kişiye para cezası verildi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde jandarma ekiplerince yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 7 kişiye 252 bin lira para cezası kesildi.

Erzurum'da yasa dışı bahis oynayan 7 kişiye para cezası verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hınıs ilçesinde "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında yasa dışı bahis oynayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

İlçede yasa dışı bahis oynatmak için aracılık yaptığı tespit edilen E.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu kişinin evindeki aramalarda bulunan 2 cep telefonuna ise el konuldu.

Ekipler, genişletilen araştırmalar neticesinde yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 7 kişiye, 252 bin lira para cezası uyguladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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