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Güncel
AA 13.04.2023 10:32

Adana'da birlikte kaldığı evsizi darp ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir otobüs durağında birlikte kaldığı kişiyi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da birlikte kaldığı evsizi darp ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Reşatbey Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kapalı otobüs durağında kalan ve evsiz olduğu öğrenilen İlker Kattar, vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Kattar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kattar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Kattar'ın kendisi gibi evsiz olan başka biri tarafından darbedildiğini tespit etti.

Şüphelinin Kattar’ı darbettiği bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak eşkalini belirlediği şüpheli Murat U'yu yakaladı.

Zanlının ifadesinde, maktulün durakta sigara içtiğini, bu durumdan rahatsız olduğunu, uyarısını dikkate almayınca tartıştığını ve kavga ettiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Murat U, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Murat U'nun Kattar'ı darbetmesi ve başka birinin araya girmesi yer alıyor.

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