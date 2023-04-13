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Güncel
DHA 13.04.2023 10:37

Şırnak'a kış geri geldi, dağlar beyaza büründü

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yüksek rakımlı dağlar beyaza büründü.

Şırnak'a kış geri geldi, dağlar beyaza büründü
[Fotograf: İHA]

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde günlerdir devam eden şiddetli yağış sonrası gün ağarınca yüksek rakımlı Tanin ve Kato dağlarında kar yağdığı görüldü.

Başaran, Ayvalık, Taşarası köylerindeki dereler tehlike oluşturuyordu, dün geceden sonra yağmurun yerini yüksek kesimlerde kara bırakmasıyla derelerin taşma tehlikesi sona erdi. Sular çekildi yöre halkı rahat nefes aldı.

Yılmaz Gükçe isimli vatandaş, "Günlerdir yağmur vardı bu yüzden dereler taştı. Çok kişi zarar gördü. Neyseki dün yağmur dindi, sular çekildi, yüksek bölgelerde kar yağdı.

İlk defa bu ayda kar yağışını görüyorum. Tehlike devam ediyor, tekrar yağış olacağı söyleniyor" dedi.

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