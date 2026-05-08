Türk Dünyası
TRT Haber 08.05.2026 22:06

Türk Dünyası'nın liderleri Türkistan'da buluşuyor

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmi Zirvesi, "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla, 15 Mayıs'ta Türk Dünyası'nın manevi başkenti Türkistan’da, Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmi Zirvesi'nde, TDT üye devletleri ve gözlemcilerinin Devlet ve Hükümet Başkanları ile TDT Genel Sekreteri bir araya gelecek.

Zirvede, hızla gelişen dijital çağda iş birliğinin öncelikli alanlarını ele almak üzere önemli bir platform oluşturulacak.

Zirveye ayrıca Aksakallar Konseyi ile Türk İşbirliği Teşkilatları da katılım sağlayacak.

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı da gerçekleştirilecek

Gayriresmi Zirve, yapay zeka, dijital inovasyon ve yeni ortaya çıkan teknolojilerin dönüştürücü potansiyelinden yararlanılması suretiyle sürdürülebilir ekonomik büyümenin teşvik edilmesi, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi konularında Türk Devletleri arasında stratejik diyaloğun ilerletilmesi açısından önemli bir platform olacak.

Resmi program kapsamında, Devlet Başkanları Konseyi oturumu öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek.

Zirvenin Türk Dünyası'nın manevi başkenti Türkistan’da düzenlenmesi, Türk halklarının ortak tarihi mirası ile dinamik ve dijital olarak güçlendirilmiş bir gelecek inşa etme yönündeki müşterek vizyonu arasındaki güçlü bağı simgeliyor.

Zirvenin, Türk devletleri arasındaki birlik, dayanışma ve sonuç odaklı iş birliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

