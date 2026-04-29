Ankara'da Azerbaycan halk şairi Rüstemhanlı'nın doğumunun 80. yılı etkinliği düzenledi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) yapılan Sabir Rüstemhanlı'nın doğumunun 80. yılı etkinliği, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Azerbaycan Kültür Merkezi iş birliğinde yapıldı.

Etkinliğe, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı Büyükelçi Günay Efendiyeva, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Aygün Attar, Azerbaycan halk şairi Sabir Rüstemhanlı ve birçok davetli katıldı.

Yusuf, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, katılımcıların toplantıyı anlamlı kıldığını söyledi.

Sabir Rüstemhanlı'nın yürekten söylediği sözlerinden dolayı sevildiğini dile getiren Yusuf, şairin verdiği mesajların ve gösterdiği ufkun geleceğe ışık tuttuğunu belirtti.

Memmedov da TÜRKSOY'a teşekkür ederek, Sabir Rüstemhanlı'nın sadece Azerbaycan'ın halk şairi olmadığını, halkının sorunları için mücadele eden kişilerden biri olduğunu vurguladı.

Kimsenin Azerbaycan'ın bağımsız bir devlet olacağı inancının olmadığı dönemde şair Rüstemhanlı'nın en önde mücadele ettiğine dikkati çeken Memmedov, "Devlete karşı muhalefet yapanlara karşı muhalefet yaptı. Sabir Rüstemhanlı hepimizin babasıdır. O milyonlarca kişiye yol gösterdi." ifadelerini kullandı.

Efendiyeva ise TÜRSOY'a teşekkür ederek, büyük bir insanı anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

"Türk Dünyası'nda bizi birbirimize bağlayan o görünmeyen ve görünen hislerin tecessüsüdür." diyen Efendiyeva, bu hislerin inşasında Sabir Rüstemhanlı'nın büyük katkılarının olduğunu kaydetti.

Efendiyeva, Rüstemhanlı'nın Azerbaycan edebiyatına yeni bir ruh getirdiği ve cesaretle söylediği sözleriyle insanlara "özgürlük" aşıladığı değerlendirmesinde bulundu.

"Türk devletleri birlik olmazsa biz başkasının yemi oluruz"

Azerbaycan halk şairi Sabir Rüstemhanlı da TÜRKSOY'da bir araya gelmenin ve kendisi hakkında söylenen sözlerin, büyük bir mükafat olduğunu söyledi.

"Edebiyat, en büyük politika." diyen Rüstemhanlı, Türkçülük fikrinin önce sözden başladığını aktardı.

Rüstemhanlı, edebiyatın zamanın ve toplumun hakimi olduğunu vurguladı.

"Türk devletleri birlik olmazsa biz başkasının yemi oluruz." diyen Rüstemhanlı, birçok devletin gözünün, Türk devletlerinin üstünde olduğunu belirtti.

Rüstemhanlı'nın doğumunun 80. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, protokol konuşmalarının ardından panelle devam etti.

"Dil, Kimlik, Vatan"

Etkinlikte, araştırmacı-yazar Dr. Şehla Aslan'ın “Dil, Kimlik, Vatan” isimli kitabının da tanıtım toplantısı yapıldı.

Aslan, kitabın adını, Sabir Rüstemhanlı’nın düşünce dünyasında "Dil, Kimlik, Vatan" kavramlarının birbirinden ayrı değil; birbirini tamamlayan bir bütün olduğu için bu adlandırmayı verdiğini söyledi.

Sabir Rüstemhanlı öncelikle kitap hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kitabın onun hakkında yazılmış yeni ve ona sürpriz hazırlanmış son derece başarılı bir kitap olduğunu söyledi ve yazara teşekkür etti.

Dr. Şehla Aslan, "Bu kitabı yazarken yalnızca bir araştırmacı olarak değil, aynı zamanda kendi neslim adına da bir sorumluluk duydum. Çünkü Sabir Rüstemhanlı gibi isimler yalnızca okunmaz; anlaşılır, taşınır ve gelecek kuşaklara aktarılır. Bu bakımdan, ben bu çalışmayı, bir akademik incelemeden öte, aynı zamanda bir vefa borcu olarak gördüm.

Sabir Rüstemhanlı’nın dil anlayışı yalnızca Azerbaycan için değil, bütün Türk Dünyası için önemli bir çağrıdır. Bu çağrı şudur: Ana diline sahip çıkmayan millet, geleceğine sahip çıkamaz. Kökünden kopan kelime, zamanla hafızadan da kopar. Dilini korumak, yalnızca geçmişi korumak değil; geleceği kurmaktır." dedi.