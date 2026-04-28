Az Bulutlu 18.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.04.2026 11:46

Devlet Bahçeli: Kerkük Türkmen varlığının kadim bir parçasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kerkük, Türkmen varlığının kadim bir parçasıdır. Biz ne Kerkük'ü unuturuz ne Musul'u zihnimizden çıkarırız ne de soydaşlarımızı sahipsiz bırakırız. Devran dönmüştür, asır Türk asrıdır. Kerkük'ten Doğu Türkistan'a, Karabağ'dan Kıbrıs'a kadar bütün kardeşlerimizin yanındayız" açıklamasını yaptı.

[Fotograf: AA]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın vali seçilmesi tarihi acılara bir nebze merhem olmuş, Türkmen iradesinin Kerkük'te yeniden görünür hale gelişi bakımından tarihi bir dönüm noktasıdır. Kerkük, Türkmen varlığının kadim bir parçasıdır.

Türkiye terör belasından kurtuldukça, Kerkük'te kurulan yeni düzen bölgeye nefes aldıracak. Bizim muradımız terörden arınmış bir Türkiye ile huzurun ve kardeşliğin kök saldığı bir bölge iklimi.

Biz ne Kerkük'ü unuturuz ne Musul'u zihnimizden çıkarırız ne de soydaşlarımızı sahipsiz bırakırız. Devran dönmüştür, asır Türk asrıdır. Kerkük'ten Doğu Türkistan'a, Karabağ'dan Kıbrıs'a kadar bütün kardeşlerimizin yanındayız.

Avrupa, Türkiye'siz yapamaz. Güvenlikte yapamaz, enerjide yapamaz, göç yönetiminde yapamaz, ulaştırmada yapamaz, bölgesel dengeyi kurarken yapamaz. Avrupa muhasebesini sloganla değil, gerçeklikle yapsın."

Ayrıntılar gelecek...

