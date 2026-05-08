Beyaz kıta kendi kendini yok ediyor: Antarktika neden eriyor?

Antarktika’nın onlarca yıl boyunca Kuzey Kutbu’ndaki hızlı erimeden korunduğu düşünülürken, 2015 yılından itibaren yaşanan radikal değişimlerin arkasındaki gizem çözüldü. Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, kıtayı çevreleyen deniz buzlarındaki çöküşün "üçlü darbe" olarak adlandırılan bir süreçle gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu süreç, fosil yakıt kirliliği ve ozon tabakasındaki deliğin etkisiyle güçlenen batı rüzgarlarının, okyanusun derinliklerindeki sıcak ve tuzlu suları yüzeye sürüklemesiyle başladı. Yüzeye çıkan bu ısı buzları eritirken, artan tuz oranı okyanus katmanlarının karışma dengesini bozarak aşağıdan yukarıya doğru sürekli bir sıcaklık akışını tetikledi.

Araştırmacılar, 2018 yılı itibarıyla bölgenin kendi kendini besleyen bir kısır döngüye girdiğini belirtiyor. Daha az deniz buzu, yüzey sularının daha fazla güneş enerjisi emerek sıcak kalmasına neden oluyor ve bu durum yeni buz oluşumunu tamamen engelliyor. Bu durum sadece kutup ekosistemini değil, tüm gezegeni tehdit ediyor; zira güneş ışınlarını uzaya geri yansıtan dev bir ayna görevi gören deniz buzlarının yok olması, okyanusun daha fazla ısı emmesine ve küresel ısınmanın hızlanmasına yol açıyor. Bilim insanları, Antarktika’nın artık eski haline dönmekte zorlanacağı yeni ve istikrarsız bir evreye girmiş olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.