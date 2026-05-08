Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 08.05.2026 22:20

Beyaz kıta kendi kendini yok ediyor: Antarktika neden eriyor?

Bilim insanları, Antarktika’daki deniz buzlarının son on yılda yaşadığı dramatik düşüşün nedenini, rüzgar ve okyanus sıcaklıklarının tetiklediği ve bölgeyi dengeden çıkaran bir "iklim kaosu" zincirine bağladı.

Beyaz kıta kendi kendini yok ediyor: Antarktika neden eriyor?

Antarktika’nın onlarca yıl boyunca Kuzey Kutbu’ndaki hızlı erimeden korunduğu düşünülürken, 2015 yılından itibaren yaşanan radikal değişimlerin arkasındaki gizem çözüldü. Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, kıtayı çevreleyen deniz buzlarındaki çöküşün "üçlü darbe" olarak adlandırılan bir süreçle gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu süreç, fosil yakıt kirliliği ve ozon tabakasındaki deliğin etkisiyle güçlenen batı rüzgarlarının, okyanusun derinliklerindeki sıcak ve tuzlu suları yüzeye sürüklemesiyle başladı. Yüzeye çıkan bu ısı buzları eritirken, artan tuz oranı okyanus katmanlarının karışma dengesini bozarak aşağıdan yukarıya doğru sürekli bir sıcaklık akışını tetikledi.

Araştırmacılar, 2018 yılı itibarıyla bölgenin kendi kendini besleyen bir kısır döngüye girdiğini belirtiyor. Daha az deniz buzu, yüzey sularının daha fazla güneş enerjisi emerek sıcak kalmasına neden oluyor ve bu durum yeni buz oluşumunu tamamen engelliyor. Bu durum sadece kutup ekosistemini değil, tüm gezegeni tehdit ediyor; zira güneş ışınlarını uzaya geri yansıtan dev bir ayna görevi gören deniz buzlarının yok olması, okyanusun daha fazla ısı emmesine ve küresel ısınmanın hızlanmasına yol açıyor. Bilim insanları, Antarktika’nın artık eski haline dönmekte zorlanacağı yeni ve istikrarsız bir evreye girmiş olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

ETİKETLER
Antarktika Bilimsel Araştırma İklim Değişikliği Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
AB'den İsrail askerinin Lübnan'da Meryem Ana heykeline hakaretine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
İstanbul'da 4. Uluslararası Aile Sempozyumu düzenlendi
22:09
AB'den İsrail askerinin Lübnan'da Meryem Ana heykeline hakaretine tepki
22:14
Türk Dünyası'nın liderleri Türkistan'da buluşuyor
22:04
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatındaki çalışmalara ilişkin paylaşım
21:51
Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes
21:27
CENTCOM: İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 61 gemiyi engelledik
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ