Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2026 22:07

AB'den İsrail askerinin Lübnan'da Meryem Ana heykeline hakaretine tepki

Avrupa Birliği (AB), İsrail askerinin Lübnan’ın güneyinde Hristiyanların yaşadığı bölgede bulunan Meryem Ana heykeline hakaret etmesine ilişkin, "İbadet sembollerinin korunması ve muhafaza edilmesinin yanı sıra din özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemini hatırlatıyoruz." açıklamasını yaptı.

AB'den İsrail askerinin Lübnan'da Meryem Ana heykeline hakaretine tepki

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, yazılı açıklama yaptı.

Al Anouni, Lübnan ile İsrail arasındaki kırılgan ateşkes nedeniyle tüm taraflara itidal çağrısını sürdürdüklerini aktardı.

Kalıcı bir anlaşmaya varılması amacıyla görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Al Anouni, "İbadet sembollerinin korunması ve muhafaza edilmesinin yanı sıra din özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemini hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail askerinin, Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koyduğu fotoğraf teyit edilmişti.

İsrail ordusuna mensup bir asker, 19 Nisan'da da Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli balyozla parçalamıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
İstanbul'da 4. Uluslararası Aile Sempozyumu düzenlendi
22:23
Beyaz kıta kendi kendini yok ediyor: Antarktika neden eriyor?
22:14
Türk Dünyası'nın liderleri Türkistan'da buluşuyor
22:04
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatındaki çalışmalara ilişkin paylaşım
21:51
Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes
21:27
CENTCOM: İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 61 gemiyi engelledik
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ