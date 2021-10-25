Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da aracında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa içesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 486 gram esrar ele geçirildi.
Polis ekipleri, araçtaki N.K. ile A.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu
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