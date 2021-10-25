Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik'e kalorifer ateşçiliği kursu verildi
[Fotoğraf: AA]
Vatani görevlerini yerine getiren askerlere "Katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu" verildi.
Halk Eğitimi Merkezi tarafından Karapınar Atış ve Test Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere yönelik "Katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu açıldı.
Vatani görevlerini yerine getiren askerlerin aynı zamanda terhis olduktan sonra yapabilecekleri bir meslek öğrenmeleri amacıyla açılan kursa 16 asker katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, AA muhabirine, verilecek belgelerin askerler için yeni iş kapıları açacağına inandığını söyledi.
Etiketler: Konya
Son Haberler
- 01:13
- 00:49
- 00:50
- 00:32
- 00:31
Sıradaki Haber
Ordu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz