Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun İkizce ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine İkizce ilçesinde düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.
Olay yerinde beton kırıcı, jeneratör, hilti ve 2 kilogram amonyum nitrat ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ordu Kaçak Kazı
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