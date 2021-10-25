Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti suçuna yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 7 tabanca, 95 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 105 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
Etiketler: Eskişehir Silah Kaçakçılığı
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