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Güncel
AA 23.11.2023 09:33

Ordu'da 20 dönüm bataklık arazi sosyal yaşam alanına dönüştürüldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 dönüm bataklık arazi, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmayla sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

Ordu'da 20 dönüm bataklık arazi sosyal yaşam alanına dönüştürüldü

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde denize sıfır konumda hayata geçirilen "Cumhuriyet Engelsizler Parkı Projesi'nin tamamlanarak hizmete açıldığı belirtildi.

Daha önce bataklık olan arazinin, yapılan çalışmalarla engellilerin kullanımı için de dizayn edilerek sosyal donatı alanına dönüştürdüğüne işaret edilen açıklamada, projeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Ağaçlık alan içirişinde hayata geçirilen projede yürüyüş yolu, kameriye ve engelsiz kameriyeler, çöp kovaları, çeşme, aydınlatma elemanları, çocuk oyun alanı, macera park, tuvaletler, bebek bakım odası, mescit ve abdesthane, satış büfesi, engellilere yönelik çok amaçlı spor sahası, yine engelli sporculara yönelik bocce spor alanı ve 40 araçlık otopark yer alıyor."

Belediyenin hem şehircilik hem de kent estetiği alanındaki çalışmalarla ilçelere değer katmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarının her geçen gün arttığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, "Sayın Mehmet Hilmi Güler başkanımız olmadan önce burası bataklıktı. Şimdi buraya insanlar geliyor. Mahalle sakinlerimizin yanı sıra Giresun'dan bile misafirlerimiz bu parka geliyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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