Manisa'da servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, İzmir Ankara Karayolu üzerindeki Ahmetli Kavşağı'ndan meydana geldi.

Halil Gedik yönetimindeki işçi servisi minibüsü, Salihli'den Turgutlu yönüne giden Gökdeniz Çetin yönetimindeki peynir yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan servis minibüsünün şoförü

Gedik ile aracında bulunan işçiler M.Ç., U.Ş., Ö.Ö., Y.C., K.K. ve kamyonet sürücüsü Gökdeniz Çetin'i ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı