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Güncel
DHA 23.11.2023 08:47

Manisa'da servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde işçi servisi minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Manisa'da servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, İzmir Ankara Karayolu üzerindeki Ahmetli Kavşağı'ndan meydana geldi.

Halil Gedik yönetimindeki işçi servisi minibüsü, Salihli'den Turgutlu yönüne giden Gökdeniz Çetin yönetimindeki peynir yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan servis minibüsünün şoförü

Gedik ile aracında bulunan işçiler M.Ç., U.Ş., Ö.Ö., Y.C., K.K. ve kamyonet sürücüsü Gökdeniz Çetin'i ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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