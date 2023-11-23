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Güncel
AA 23.11.2023 09:25

Rize'de karla kaplanan yaylalar dronla görüntülendi

Rize'de, kar yağışının ardından beyaza bürünen yüksek kesimli yaylalar dronla görüntülendi.

Rize'de karla kaplanan yaylalar dronla görüntülendi

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan yaylalara, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağdı.

Her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan Elevit, Çat ve Badara yaylaları ile Zil Kale, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yamaçlardaki çam ağaçlarının ayrı güzellik kattığı yaylalar ve Çat Vadisi, dronla da görüntülendi.

Rize'de karla kaplanan yaylalar dronla görüntülendi

Elevit Yaylası Muhtarı Naci Aydın, havaların soğumasıyla yaylaya kar yağdığını söyledi.

Ekiplerin yaylanın yolunu açtığını belirten Aydın, "Geçen yıl 2 metreye yakın kar yağdı. Bu yıl daha fazla yağdı. Çok tipi yapıyor. Ayılar evlere girmesin yeter. Ben de evleri kontrol etmeye geldim" diye konuştu.

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