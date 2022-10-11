Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle görüştü.

Uzunlar, incelemelerinin ardından, kivi hasadına kasım ayının ilk haftasında başlanacağını söyledi.

Bu sene kivinin daha kaliteli olduğuna dikkat çeken Uzunlar, geçen sezon 8 bin ton kivi rekoltesinin olduğu Ordu'da bu sene 10 bin ton rekolte beklediklerini anlattı.

Yusuf Uzunlar, üreticilere erken hasattan kaçınmaları çağrısında bulunarak, erken hasat yapılan kivinin depo ömrünün kısa olabileceğini, kalitesinde bozulma yaşanabileceğini kaydetti.

Ordu kivisinin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini anımsatan Uzunlar, ürünün kent ekonomisine katkısının bu sezon 100 milyon lirayı geçmesini beklediklerini aktardı.

Uzunlar, bu sene üreticilerin fiyat beklentilerine de değinerek, "Geçen sene birinci sınıf kivinin kilogramı 8 liradan satışa sunulmuştu. Bu sene üreticilerimizin beklentisi 15-16 lira seviyelerinde" dedi.