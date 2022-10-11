Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kula'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde dere yatağına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Eski Alaşehir-Kula kara yolu Gölbaşı Mahallesi mevkisinde Muzaffer Akça'nın kullandığı minibüs yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Akça, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akça'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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