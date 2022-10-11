Yalova Kent Müzesi'nde açılışı yapılan sergide, 17 sanatçının ahşap yakma, atık heykel, çağdaş hat, filografi, fotoğraf ve resim gibi farklı sanat eserlerinden oluşan eserleri yer alıyor.

Erzurum Ersander ile Yalova Erzurum Dernekleri ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği'nin birlikte düzenlediği serginin açılışına, Vali Muammer Erol ve il protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Ümit Gergit, "Derneğimizi ile Yalova'daki Erzurumlular dernekleri ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği ile birlikte kadim şehrimiz Erzurum'un güzelliklerine dair hazırladığımız sergimize katılımınız bizleri çok mutlu etti. Güzel şehrimiz Yalova'mızda Erzurum'un bir çok güzelliğini Yalovalı hemşerilerimize sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Beğeneceğinizi umduğumuz eserler sanatçılarımızın yoğun emekleri sonrası ortaya çıkan birer şaheser. Tüm sanatçılarımıza emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi, 10-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.