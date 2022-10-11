Karabük'te selden etkilenenlere yönelik yapılan yardımların başka hesaplara aktarıldığına çıkan haberlere yalanlama getirildi.

Karabük Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesapları ve yerel basında yer alan Yenice sel afeti sonrası afetzedelere yapılan yardımlarla ilgili iddialar valiliğimiz tarafından araştırılmış olup, iddiaların gerçek dışı olduğu, afetzedelere yapılan yardımların tümünün yasal mevzuat çerçevesinde yapıldığı anlaşılmıştır.”

"Bahse konu paylaşımlar algı oluşturmaya yöneliktir"

26-29 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen aşırı yağış sonrası Karabük’ün, İçişleri Bakanlığı Acil Afet Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Afet sırasında ve sonrasında valiliğimiz, kaymakamlıklarımız ve ilgili kurumlarımız zarar gören bölgelere hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmiş ve afetin yaraları en kısa sürede sarılmıştır. Bu süreçte afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza devletimizin gözetimi ve denetimi altında gerekli yardımlar ilgili kurumlarımız tarafından usulüne uygun şekilde yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bahse konu paylaşımlar, kurumlarımızı ve gayretle çalışan çalışma arkadaşlarımızı yıpratmak maksatlı olup, algı oluşturmaya yöneliktir” denildi.

Kaymakamlık bünyesinde görev yapan bir memurun da görevden alındığı iddialarına ilişkin ise şu açıklamaya yer verildi:

“Yenice Yazı işleri müdürümüz 65 yaşını doldurduğundan dolayı yaş haddinden emekliye ayrılmış olup, ilçe kaymakamımız ise görev süresini tamamladığından mutat yaz kararnamesi ile tayin olmuştur.”