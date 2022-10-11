Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyünde vatandaşlara HAYDİ ve KADES uygulaması ile ayrıca 75 erkeğe de “Kadına El Kalkamaz” mottosu ile eğitim verdi.

Uşak Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Omurca Köyünde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde 140 vatandaşımıza HAYDİ uygulaması,65 kadın vatandaşımıza KADES uygulaması tanıtılmış ve de 75 erkek vatandaşımıza ‘Kadına El Kalkmaz’ mottosu ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirme yapılmış, 40 çocuğumuza hayvan sevgisi aşılamak için köpek unsurlarımız tarafından gösteri yapılarak hayvan temalı boyama kitabı ve balon dağıtılıp sokak hayvanlarını yemleme faaliyeti icra edilmiştir" denildi.