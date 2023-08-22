Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.08.2023 22:50

Ordu Valisi Muammer Erol, görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliğine atanan Muammer Erol, görevine başladı.

Ordu Valisi Muammer Erol, görevine başladı

Erol, Valilik önünde İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Ardından makama geçen Erol, Elazığ, Konya ve Yalova'nın ardından Ordu'da vali olarak görev yapma fırsatını bulduğunu söyledi.

Ordu'daki görev süresi içinde herkesle kardeş hukuku geliştirme çabası içerisinde olacağını belirten Erol, şöyle devam etti:

"İnşallah bunun açılımını süreç içerisinde hep beraber yaşayacağız. Dileğim odur ki benden yapılabileceğim, valinin bilmesi halinde çözmek için gayret etmesi gerektiğini düşündüğünüz ne varsa basın mensubu arkadaşlar olarak onu ertelemeyin, esirgemeyin. Olabilecek en kısa süre içerisinde bize iletin. Sizden şimdiden bir talebim olsun. İnşallah süre içerisinde bunun içini hep beraber karşılıklı doldururuz"

"Ordu hakikaten Karadeniz'in incisi"

Erol, Karadeniz'de ilk görev yerinin Ordu olduğunu kaydederek, "Ordu hakikaten Karadeniz'in incisi. Yalovalılar Çınarcık için 'Marmara'nın incisi' derler. Dolayısıyla bir inciden diğer inciye geldik. Bu inci, biraz daha büyük bir inci. İnşallah Ordu'ya nefer olarak geldim. Ne hizmet edebilirsek de onu kar hanemize yazacağız. Bize güvenip bu göreve atayanları mahcup etmeyeceğiz. Büyük bir gayretle görevimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Erol, daha sonra kaymakamlar ve Valilik çalışanları ile bir araya geldi.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Mardin Valisi Akkoyun, vatandaş ve esnafla buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:42
Tekirdağ'da oynadığı silah ateş alan çocuk ağır yaralandı
23:31
Yunanistan'daki yangın sanayi bölgesindeki fabrika ve depolara kadar ulaştı
23:26
15. BRICS Liderler Zirvesi Johannesburg'da başladı
23:12
Çanakkale'de çıkan ormanında 736 kişi tahliye edildi
23:08
Pakistan’da teleferikte mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
23:02
Çin: Japonya'nın Fukuşima'daki atık suyu tahliye kararı "bencil ve sorumsuzca"
Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı
FOTO FOKUS
Çanakkale’deki orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor
Çanakkale’deki orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ