Erzurum’da çıkarılan ve işlenerek sanatsal bir değer kazanan Oltu taşına Ordu'nun Ünye ilçesinden rakip çıktı.

Ünye’de manyetik kumu keşfederek sanatsal eserlere dönüştüren Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, Oltu taşının çıkarıldıktan sonra tezgahlarda işlendiğine ve estetik değer verildiğine dikkat çekerek Ünye siyah kumunun tamamen el işçiliği ile sanata dönüştüğünü ifade etti.

Ünye’deki manyetik sanat tasarım atölyesinde kızı Zeynep Yiğit ile manyetik siyah kum üzerine çalışmalar yapan Orhan Yiğit, sadece Ünye’den değil tüm dünyadan ziyaretçi geldiğini söyleyerek insanların aynı zamanda şifa kaynağı olan bu siyah kumu merak ettiklerini belirtti.

Zanaatkâr Orhan Yiğit, Ünye siyah kumunu Oltu taşı olarak bilinen ve Erzurum yöresine has olan taş ile kıyaslayarak Ünye kumunun öne çıkan yanlarını anlattı. Yiğit açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Oltu taşı çeşitli makinelerle işlenerek daha çok tespih olarak hayat buluyor. Bizim Ünyemizin siyah kumu ise el işçiliği yapılarak hem tespih hem kolye, küpe, bileklik gibi aksesuarlar olarak öne çıkıyor. Siyah kumun kullanım alanı da fazla ve vücudun stres dengesini düzenleme gibi bir görevi de var. Karadeniz sahillerinin en değerli kumu Ünye’de bulunurken bizler de bunu manyetik yapısını bozmadan doğal bir çalışma ile işliyoruz. Oltu taşı makinelerle işlenerek şekil verildiği için genellikle yuvarlak boncuk ve tespih üzerine tanınıyor. Kum da makinelerle işlenebilir ancak bizler bunun doğal kimyasal yapısını bozmak istemiyoruz. Ünye’nin kumu da hem turizm hem sağlık alanında dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.”