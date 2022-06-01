İHH binasından toplanan grup adına açıklama yapan İHH Hakkari Şubesi Başkanı Orhan Temel, Filistin topraklarının neredeyse tamamının, İsrail rejiminin işgaline uğradığını belirtti.

Kurulduğu günden itibaren bölgedeki hak ihlallerine devam eden İsrail'in, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak bölgede bitmek bilmez bir kriz sarmalı ürettiğini kaydeden Temel, şöyle devam etti:

"Bu kriz sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmamış, dalga dalga tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüse dönüşmüştür. İsrail'in, son yıllardaki karnesine baktığımızda, her gün ayrı bir hak ihlali ve yerinden etme görülmektedir. Çocuk, yaşlı ve kadınlara uyguladığı sert ve acımasız politikalarla milyonlarca insanın yerinden edilmesi, evleri yıkarak toprakların işgal edilmesi, mabetlere saldırarak din özgürlüğünün elinden alınması bu ihlallerden yalnızca bazılarıdır. Filistinlilerin yaptığı insancıl gösterilere uyguladığı orantısız güçle binlerce gencin sakat kalmasına ve bir ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına sebep oldu. Son 70 yıldır Ortadoğu'da sadece problemden, kandan ve gözyaşından beslenen siyonist işgal çeteleri, sadece Filistin için değil, Türkiye içinde bir güvenlik sorunudur."