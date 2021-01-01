Kentin sahil kesimlerindeki olta balıkçılarının çevreye attıkları misina iğneler ve kancalar sokak hayvanları başta olmak üzere birçok canlı için hayati tehlike yaratıyor.

“Yiyecek zannederek yiyorlar”

Birçok hayvanı bu sebeple tedavi ettiklerini söyleyen Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, “Geçen hafta kısırlaştırılmak için getirilen bir kedinin arka kısmında misina göründü. Röntgeni çekilen kedinin bağırsağında bir kaç tane misina iğnesi tespit ettik. Kedi kısırlaştırılmadan önce bağırsak ameliyatına alındı, iğneler toplandı. Kedinin tedavisi şu anda devam ediyor” dedi.

Uzunali, balık avlamak üzere, iğnenin ucuna takılan midye, küçük balık, et, karides gibi yiyecekleri yemeye çalışan hayvanların, yemekle beraber iğnenin de midelerine gitmesi veya iğnenin vücuduna saplanması nedeniyle yaralandıklarını ifade etti.

“İnanılmaz sayıda hayvan yaralanıyor ve ölüyor”

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, olta iğnesini yutan martılar ve diğer kuşlarla ilgili sahil kesiminde kliniği olan veterinerlere bildirimler yapıldığını, balık satışı yapılan alanlarda da bu tür vakaların daha sık görüldüğünü söyledi.

Arslan, “Kanatlılarda bunun geriye dönüşü olmuyor. Kedi ve köpekler tespit edildiğinde bir şekilde tedavi edilebiliyor ama kanatlılar bunu yuttuysa ya da takılması durumunda öldürücü olabiliyor. Bu tür inanılmaz sayıda hayvan yaralanıyor ve ölüyor” dedi.

“Belediyelerin önlem alması gerekiyor”

Bu durumun yalnızca hayvanlar için değil, insanlar için de tehlikeli olduğunun altını çizen Arslan, “Bütün belediyelerin, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bununla ilgili önlemler alması gerekiyor. Belediyeler topluma, insana dokunmak istiyor. Bu da sempati toplanacak güzel bir alan. Hem insana hem de hayvana yönelik bir alan” dedi.

Arslan, bu yaralanmalara maruz kalan hayvanlar için bir tedavi merkezine ihtiyaç olduğunu ve olta balıkçılığı yapanların da malzemelerini atabilecekleri özel konteynerler oluşturulabileceğini dile getirdi.

