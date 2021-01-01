Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 10:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli’de süt fiyatı 3 lira olarak belirlendi
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de 8 ilin süt üreticilerini temsil eden birlikler ve sanayiciler arasında yapılan anlaşma sağlandı.
Aralık ayı son haftasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde oluşan süt fiyatı ve bunun tabana yansıması sonrası, toplantı gerçekleştirildi.
Ege ve Akdeniz bölgesinde bulunan Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Aydın ve İzmir illerinde faaliyetini sürdüren üretici örgütü temsilcileri, aynı bölgelerden süt alımı yapan süt sanayi temsilcileri Denizli’de toplandı.
Yapılan görüşmeler sonucunda soğuk süt fiyatı 2.80 TL, üreticiye ödenmesi koşulu ile 3 TL olarak kabul edildi.
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