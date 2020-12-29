Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” dedi.

Liselerde yüz yüze sınav olacak mı?

Lise öğrencilerinin birinci dönem notları ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasında "Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ortaokullarda yüz yüze sınav olacak mı?

Ortaokullarda karne notları ders etkinliği katılım puanı üzerinden verilecek.