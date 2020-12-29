Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da üzerine yem silosu devrilen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Mengen ilçesinde üzerine yem silosu devrilen kişi yaşamını yitirdi.
Bolu'da alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubuk köyündeki tavuk çiftliğinde bulunan yem silosuna yükleme yapan Murat Ergün'ün üzerine silo devrildi.
Silonun altında kalan Ergün, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ergün'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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