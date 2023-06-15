Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.06.2023 11:16

Okulda çilek dikmeyi öğrendiler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli ile öğrenciler, okulda çilek fidesi dikti.

Okulda çilek dikmeyi öğrendiler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Vali Şenol Engin İlkokulunda öğrenciler ile çilek fidesi dikim etkinliği düzenlendi.

Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki çocukların toprak, doğa ve çevre bilincini artırmak, çocuklara tarımı ve toprağı sevdirmek için yapılan etkinlikte; çilek yetiştiriciliği, fidelerin dikim ve sulamalarının nasıl yapılacağı, tarım sigortaları ile bitki ve hayvan yetiştiriciliği hakkında kısa bilgiler verildi. Daha sonra öğrenciler kendi elleriyle çilek fidelerini toprakla buluşturdu. Yapılan etkinliğe Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, kurum personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Meteorolojiden Kars’a kuvvetli rüzgar uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Hakkari'de kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı
12:22
Trump, mahkemeye çıkmasının ardından 6,5 milyon dolardan fazla bağış topladı
12:18
Manisa'da kamyon otobüs çarpıştı: 21 yaralı
12:09
NATO Savunma Bakanları Ukrayna ağırlıklı gündemle toplandı
12:05
Otomobil almak istedi, 300 bin lira dolandırıldı
11:58
Sivas'ta son yağışlar barajları doldurdu
Tunceli’deki Goman Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor
Tunceli’deki Goman Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
FETÖ'cü garnizon komutanın kardeşi yelkenli ile Yunanistan'a kaçacaktı
FETÖ'cü garnizon komutanın kardeşi yelkenli ile Yunanistan'a kaçacaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ