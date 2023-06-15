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Güncel
İHA 15.06.2023 11:09

Meteorolojiden Kars’a kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Kars için şiddetli rüzgar ve sel uyarısı geldi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda, Kars, Ağrı, Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden Kars’a kuvvetli rüzgar uyarısı

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Kars ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin edilmektedir.

Yağışların bugün öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Kars, Ağrı ve Iğdır’da rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği kaydedildi.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelerde 14.06.2023 Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar kuzeydoğu kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kars, Ağrı, Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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