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Güncel
AA 15.06.2023 11:12

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
[Fotograf: TRT Haber]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Hafize Gaye Erkan da katılıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında dikkat çeken bir isim daha bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da ilk toplantıda yer alıyor.

Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentiler değerlendirilecek.

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