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Güncel
İHA 15.06.2023 10:32

Çocuklar eski oyunlarla eğlendi

Uzundere ilçesinde hayat boyu öğrenme programı etkinlikleri çerçevesinde öğrencileri teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak için sokak oyunları etkinliği düzenlendi.

Çocuklar eski oyunlarla eğlendi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Hem öğretmenler hem de öğrenciler eski oyunlarla doyasıya eğlendi. Programda 13 eski oyun oynandı. Öğrenciler eski oyunları oynayıp, öğrendikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Uzundere Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selahattin Özkaya ''Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama programı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak, yaz tatillerini daha iyi geçirebilmeleri sağlamak, arkadaşları ve aileleriyle beraber hoş vakit geçirebilmelerini sağlamak için, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunları etkinliği düzenledik. Halkımızın katılımı yüksek düzeyde oldu, etkinliğimiz çok ilgi gördü. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'' ifadelerinde bulundu.

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