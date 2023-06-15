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Güncel
AA 15.06.2023 11:03

Diyarbakır'daki meslek lisesi, sağlık sektörüne teknik eleman yetiştiriyor

Diyarbakır'da Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sağlık sektörüne teknik eleman yetiştiriyor.

Diyarbakır'daki meslek lisesi, sağlık sektörüne teknik eleman yetiştiriyor

Okulun Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü'nde okuyan 250 öğrenci, özellikle hastanelerde kullanılan tansiyon aleti, hasta başı monitörü, kuvöz, EKG, ventilatör, defibrilatör gibi tıbbi cihazların bakım ve onarımı konusunda, AR-GE aşamasından hurda olarak ayrılmasına kadar teorik ve pratik eğitim alıyor.

Okul Müdürü Ahmet Sancar, 7 yıl önce açılan bölümde öğrencilerin, medikal alanında dersleri uygulamalı aldığını söyledi.

"Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle alanlarında yetkin hale getirilerek hastane ve firmalarda aranır eleman haline geliyor"

Öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi alanlarında çok rahatlıkla iş bulabildiğini kaydeden Sancar, "Üniversite okumak isterlerse bölümle ilgili alanlara rahatlıkla devam edebiliyorlar. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle alanlarında yetkin hale getirilerek hastane ve firmalarda aranır eleman haline geliyor" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin çoğu sahada iş bulabiliyor"

Biyomedikal Cihaz Teknoloji Alan Şefi Rabia Kurt Veziroğlu da öğrencilerin mezun olduktan sonra, sahada medikal alanında aranan kalifiye elaman haline geldiğini belirtti.

Sağlık sektörüne teknik elaman yetiştirdiklerini anlatan Veziroğlu, mezun öğrencilerinin, diplomayla birlikte verdikleri belgeyle, isterlerse biyomedikal alanında iş yeri açabileceğini söyledi.

Özel firmaların da personel talebinde bulunduğunu bildiren Veziroğlu, "Öğrencilerimiz edindikleri bilgileri hastane stajlarıyla taçlandırarak sahaya hazır hale geliyor. Diplomalarını aldıklarında biyomedikal teknisyeni unvanıyla çoğu sahada iş bulabiliyor. OSB'lerde, özel şirketler ve hastanelerde istihdam sağlıyoruz. Şu anda İl Sağlık Müdürlüğü ve özel şirketlere çalışan öğrencilerimiz var" dedi.

11. sınıf öğrencisi Kemal Çelik de lisenin ardından üniversitede biyomedikal mühendisliğinde okumak istediğini anlattı.

Yasemin İlan ise severek okuduğu bölümün kendisi için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Yeliz Aleyna, öğretmenlerinin biyomedikal mühendisleri olduğuna işaret ederek, "Öğretmenlerimi örnek alıyorum, onlar gibi biyomedikal mühendisi olmak istiyorum. Sektörden öğrendiklerini bize aktarıyorlar" ifadelerini kullandı.

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