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Güncel
İHA 15.06.2023 10:42

Hatay’da 11 adrese operasyon: 8 şüpheli tutuklandı

Hatay’da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik özel harekat polisinin desteğiyle 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Hatay’da 11 adrese operasyon: 8 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler silah, mühimmat ve uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin ilçelerinde çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında 11 adres belirlenerek özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılıp 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 100 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kartuş, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Saksıda yetiştirilen hint kenevirleri dikkat çekti.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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