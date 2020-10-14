Belediyeden yapılan açıklamada,, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede yüz yüze eğitimin başlaması öncesinde ve sonrasında okullarda ve ibadethanelerde dezenfekte çalışmasını sürdürdüğü kaydedildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, koronaviriüs ile mücadele kapsamında tedbirleri elden bırakmadan dezenfekte çalışmasında bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin eğitimlerini, vatandaşların da ibadetlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için çalışmalarda bulunduklarına değinen Kaplan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin eğitimlerini ve vatandaşlarımızın da ibadetlerini sağlıklı bir şekilde ifa edebilmeleri için ilçede bulunan okullar ile ibadethaneleri dezenfekte çalışmalarımızı periyodik olarak yapıyoruz. Ayrıca, sitelerde de vatandaşın talepleri doğrultusunda ilaçlamada bulunuyoruz.”