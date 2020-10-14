Tekirdağ'da 47 adrese yapılan kaçak içki operasyonunda 1107 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki yapımı ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler kaçak içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine 47 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1107 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, kaçak içki yapımında kullanılan 218 kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, bir adreste termosifonun içerisine sahte içki depolamak için kurulan düzenek de tespit etti. Termosifonun sahte içki depolama ve şişeleme amacıyla kullanıldığı belirlendi.