Haber Giriş: Kaynak: AA
Koçarlı'da yangın çıkan evde hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Şenköy Mahallesinde Aydın Kuşlu’ya ait müstakil evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası evde hasar oluştu.
Yangının, evdeki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıktığı tahmin ediliyor.
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