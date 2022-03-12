Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan çalışma ile okullarda belirlenen ‘Okul hemşireleri’ eğitimleri tamamlandı.

Pansiyonlu okullarda öğretmenlik yapanlara ise eğitimler başlatıldı. Okullarda oluşabilecek acil durumlarda müdahale edebilmek adına Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında okullarda bulunan öğretmenlerden belirlenen öğretmenlere ‘okul hemşireleri’ olması planlandı.

Okullarda ilk ve acil yardımların yapılması için okul hemşirelerine İl Yardım Eğitim Merkezi’nde eğitimleri tamamlandı.

Pansiyonlu okullarda belletmenlik yapan öğretmenlere de eğitimler merkezde başlatıldı.