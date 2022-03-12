Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 374 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 374 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 374 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 73, Çaldıran'da 12, Çatak'ta 115, Erciş’te 2, Gevaş’ta 13,Gürpınar 62, İpekyolu’nda 2, Muadiye’de 9 ve Özalp ilçesinde 12 olmak üzere toplam374 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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