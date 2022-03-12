Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen operasyonda, 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adreste kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Ekipler, bir zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Akaryakıt Kaçakçılık
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