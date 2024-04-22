Öğrenciler işaret diliyle 23 Nisan’ı kutladı.

Okul bahçesinde yaklaşık 100 öğrenci, müzik öğretmenleri Mahmut Karadeniz'in önderliğinde işaret diliyle 23 Nisan'ı kutladı.

Okul bahçesinde 100 kadar öğrenci hiç bilmediği işaret dilini öğretmenleri aracılığıyla videolardan öğrenerek 23 nisan için farkındalık yarattı.

Okul bahçesinde 100 kadar öğrenci hiç bilmediği işaret dilini öğretmenleri aracılığıyla videolardan öğrenerek 23 nisan için farkındalık yarattı. Okul bahçesinde 100 kadar öğrenci hiç bilmediği işaret dilini öğretmenleri aracılığıyla videolardan öğrenerek 23 nisan için farkındalık yarattı. Okul bahçesinde 100 kadar öğrenci hiç bilmediği işaret dilini öğretmenleri aracılığıyla videolardan öğrenerek 23 nisan için farkındalık yarattı. Öğrenciler, hazırlanan koreografi ile "Memleketim" şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, okulu ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti ve etkinliğin anlamlı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden Zehra Güner ve Elif Şahin, etkinliği çok keyifli bulduklarını ve işaret dili öğrenmenin kendilerine yeni bir deneyim kazandırdığını belirtti. Müzik öğretmeni Mahmut Karadeniz de öğrencilerin başarısından gurur duyduğunu ifade etti.

Okul bahçesinde 100 kadar öğrenci hiç bilmediği işaret dilini öğretmenleri aracılığıyla videolardan öğrenerek 23 nisan için farkındalık yarattı. Etkinlik, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha farklı ve anlamlı bir şekilde kutlamalarını sağladı.