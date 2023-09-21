Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.09.2023 12:41

Nusaybin'i 50 kişilik turizm rehberi ziyaret etti

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 50 kişilik turizm rehberi Nusaybin ilçesinin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Nusaybin'i 50 kişilik turizm rehberi ziyaret etti

Nusaybin Kaymakamlığı, Belediye ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde yapılan organizasyonda ilçenin tanıtımı amacıyla program düzenlendi.

İlçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, yeni turizm rotalarına eklenmesi amacıyla Türkiye geneli faaliyet gösteren 50 kişilik turizm rehberi ilçeye davet edildi.

İlçeye gelen rehberler Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Beşir Aydın tarafından yöresel rıbab müziği eşliğinde karşılandı.

Daha sonra Kaymakam Kayabaşı, turizm rehberlerine Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesi, Nisibis Akademi, Mor Yakup Kilisesi, Mor Evgin Manastırı, Gırnavaz Cin Tepesi, Kalecik, tarihi çarşı ve Beyazsu gibi tarihi ve turistik yerler hakkında tanıtım yaptı.

Kaymakam Kayabaşı, ilçenin tarihi ve ören yerlerinin turizm rotalarına alınması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da aracın çarptığı ilkokul öğrencisi ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Bakan Güler, Karabağ'daki başarı dolayısıyla Hasanov'u kutladı
13:03
Güney Kore'den, Kuzey'in "silah ticareti" ile bağlantılı 10 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı
13:05
Çölleşme Arap ülkelerindeki tarım alanlarını "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor
13:01
Sinemalarda 10 yeni film vizyona girecek
13:05
16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün cezası belli oldu
12:48
Turizm bölgelerindeki havalimanlarını 123,7 milyon yolcu kullandı
Türkiye'nin tek buz müzesinde temiz çevre mesajı veriyorlar
Türkiye'nin tek buz müzesinde temiz çevre mesajı veriyorlar
FOTO FOKUS
Libya'daki fırtınada sürüklenen araçlar Derne'yi araba mezarlığına çevirdi
Libya'daki fırtınada sürüklenen araçlar Derne'yi araba mezarlığına çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ