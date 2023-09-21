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Güncel
İHA 21.09.2023 12:09

Sivas'ın sembolü ‘Tek Ağaç’ kurudu

Sivas’ta vatandaşların buluşma noktası olarak bilinen ‘Tek Ağaç’ geçtiğimiz yıl kentte etkili olan fırtına sonucu kökünden oynayarak kurudu. Kentin sembolü haline gelen ağaç, Sivas Belediyesi tarafından yerinden sökülerek yerine yeni ağaç dikilecek.

Sivas'ın sembolü ‘Tek Ağaç’ kurudu

Sivas’ta kent meydanında bulunan ve vatandaşların buluşma noktası olan ‘Tek Ağaç’, kurudu.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında çıkan fırtına sonucu kökünden oynayan ağaç, kuraklığın da etkisiyle bu yıl yeşermedi. Üzerinde bulunan kuş yuvaları ile kanatlı hayvanlara da ev sahipliği yapan ağaç, kentin sembolü haline geldi. Vatandaşların buluşma noktası olan Tek Ağaç, aynı zamanda birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Evlilik tekliflerinin yanı sıra kentte düzenlenen basın açıklamalarına da ev sahipliği yapan Tek Ağaç, Sivas Belediyesi tarafından sökülerek yerine yenisi dikilecek.

"Tek ağaç Sivas için değerli"

Ağacın Sivas için sembol olduğunu ifade eden Eren Özdal, “Aynı zamanda buluşma noktası, herkes burada buluşur. Sivas’ta iyi bir fırtına oldu. O zaman bu ağaç kökünden oynamıştı. Belediye de koruma maksatlı bir çalışma yaptı. Tutturulmuş ama kurumuş. Bunun yenisi ile değişmesi lazım. Gurbetçiler gelir akrabalarını ararlar, tek ağacın orda olduklarını söylerler. Ya da üniversite öğrencileri meydanda buluşalım demezler, tek ağacın orada buluşalım derler. Tek ağaç Sivas için değerli. İnşallah yenisi ile değiştirirler” dedi.

"Önemli bir ağaç"

Birçok etkinliğin ağaç çevresinde yapıldığını dile getiren Ebubekir Toplu, “Bu ağaç Sivas’ta Tek Ağaç olarak bilinir ve buluşma noktası olarak belirlenir. Burada basın açıklamaları, evlenme teklifleri oluyor. Genel olarak önemli bir yer ve önemli bir ağaç. Doğal etkilerden dolayı kurumaya başladı. Yetkililerden bu ağacın değiştirilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi. 

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